König Charles III. zu Besuch in Deutschland

Der britische König Charles III. ist zu Besuch in Deutschland. Am Donnerstag hielt er eine Rede im Deutschen Bundestag. Der Bundestag ist das deutsche Parlament. In seiner Rede würdigte Charles Deutschland für die Hilfe der Ukraine im Kampf gegen Russland. Er sagte auch, dass die Sicherheit Europas durch den Krieg ebenso bedroht wird wie die Demokratie.