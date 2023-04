Atomkraft nutzt die Energie in Atomen. Das ganze Universum besteht aus diesen ganz kleinen Bausteinen. In einem Atom-Kraftwerk werden die Kerne in den Atomen gespalten. Dabei wird starke Energie frei. Damit wird Wasser erhitzt, der entstehende Dampf treibt eine Turbine an. Diese erzeugt dann Strom.

Derzeit sind weltweit 422 Atomreaktoren in Betrieb. Die meisten davon stehen in den USA. In Österreich gibt es keine Atom-Kraftwerke. Zwar wurde ein Werk in Zwentendorf in Niederösterreich gebaut. In einer Befragung im Jahr 1978 stimmten die Österreicher und Österreicherinnen aber gegen die Inbetriebnahme. Seitdem steht es still.