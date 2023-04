Energie wird auch aus Sonne, Wind und Wasser gewonnen

Im Gegensatz zu Energie aus fossilen Brennstoffen gibt es auch erneuerbare Energie. Das ist zum Beispiel Energie aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie oder Erdwärme. Es ist also Energie, die unbegrenzt da ist und verwendet werden kann. Diese Energie ist umweltfreundlich. Energie aus Wasser wird in Wasser-Kraftwerken gewonnen. Dort treibt das Wasser große Turbinen an, die sich drehen und so Strom erzeugen.