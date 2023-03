Klima-Aktivisten färbten Brunnen in Wien grün ein

Die Proteste gegen die Gas-Konferenz im Wiener Marriott-Hotel sind am Mittwoch weitergegangen. Aktivistinnen und Aktivisten färbten in der Nacht 6 Brunnen grün ein. Sie färbten unter anderem den Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz und den Brunnen am Hohen Markt grün. Die Stadt Wien reagierte darauf und stoppte in der Früh den Wasserfluss im Hochstrahlbrunnen.