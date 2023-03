Klima-Aktivisten blockierten OMV-Raffinerie in Schwechat

Klima-Aktivisten haben Dienstagfrüh wieder gegen die Gas-Konferenz im Wiener Marriott-Hotel protestiert. Es gab Aktionen in Schwechat und in Wien. In Schwechat blockierten rund 200 Aktivisten vor dem Gelände der OMV-Raffinerie Straßen und Bahngleise.