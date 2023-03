Angreiferin in den USA tötete 6 Menschen an Schule in Nashville

In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat eine 28 Jahre alte Frau am Montag eine Volksschule angegriffen. Die Frau erschoss 3 Kinder und 3 Erwachsene. Die Täterin selbst wurde von der Polizei erschossen. Sie war laut Polizei mit mindestens 2 Sturmgewehren bewaffnet.