Der Sieg war aber alles andere als leicht, denn Estland ging in der 1. Spielhälfte mit 1:0 in Führung. In der 2. Hälfte konnten die Österreicher das Spiel aber drehen und schossen 2 Tore. Die Torschützen für Österreich waren Florian Kainz und Michael Gregoritsch. Als nächstes spielt Österreich am 17. Juni gegen Belgien.