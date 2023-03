EU beschloss endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus

Das Aus für Autos mit Verbrennungsmotoren ist fix. Das sind Autos, die mit Diesel oder Benzin fahren. In der EU dürfen ab 2035 nur noch neue Autos zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Das haben die Energieminister der 27 EU-Länder am Dienstag in Brüssel beschlossen.