5 Kinder bei Unfall mit Schulbus im Burgenland verletzt

Im Burgenland ist es am Freitag zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen. 5 Kinder wurden dabei leicht verletzt. Ein Auto war in den Schulbus gekracht, wobei der Lenker eingeklemmt worden war und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde per Notarzt-Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die verletzten Kinder wurden zur medizinischen Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.