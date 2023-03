Enkel des Gründers gewann berühmtes Hundeschlitten-Rennen

Am Dienstag ist in Alaska in den USA das weltberühmte Iditarod-Hundeschlitten-Rennen zu Ende gegangen. Gewonnen hat der US-Amerikaner Ryan Redington, der auch der Enkel von einem der Gründer des Hundeschlitten-Rennens ist. Redington brauchte für die Distanz von mehr als 1.000 Kilometern 8 Tage, 21 Stunden, 12 Minuten und 58 Sekunden.