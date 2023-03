Mikaela Shiffrin hat Rekord im Skifahren erreicht

Die US-amerikanische Ski-Rennfahrerin Mikaela Shiffrin hat den Riesentorlauf in Aare in Schweden gewonnen. Es war zugleich der 86. Weltcup-Sieg von Shiffrin, die damit den Rekord an Siegen von Ingemar Stenmark eingeholt hat. Auch der Schwede Stenmark hat 86 Mal gewonnen. Schon am Samstag könnte Shiffrin im Slalom wieder gewinnen. Dann hätte sie die meisten Siege aller Zeiten.