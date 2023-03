Senioren in Niederösterreich und Wien zu Hause überfallen

In Niederösterreich ist in der Nacht auf Mittwoch eine ältere Frau in ihrem Haus überfallen und beraubt worden. 2 maskierte Männer drangen am Dienstagabend in das Haus der 76-Jährigen ein und stießen sie zu Boden. Sie schlugen sie die Pensionistin mit Händen und Fäusten und forderten Geld. Anschließend flüchteten sie.