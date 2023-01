Rennfahrer Lucas Auer erlitt bei schwerem Unfall Wirbelbrüche

Der österreichische Auto-Rennfahrer Lucas Auer hat in den USA einen schweren Unfall gehabt. Er verunglückte am Donnerstag beim Training für das 24-Stunden-Rennen von Daytona in Florida. Dabei erlitt er mehrere Wirbelbrüche. Er soll noch in Florida operiert werden.