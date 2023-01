Corona-Welle in China erreicht Höhepunkt

Die Corona-Welle in China erreicht in den nächsten Tagen ihren Höhepunkt. Nach Schätzungen wird es einen Spitzenwert von 4,8 Millionen Neuinfektionen pro Tag geben. Vor allem die Reisewelle wegen der Neujahrs-Feierlichkeiten in China hat die Verbreitung des Virus stärker beschleunigt als erwartet.