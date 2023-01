Deutschland liefert der Ukraine 14 Panzer

Deutschland wird der Ukraine Kampfpanzer liefern. Das teilte die Regierung in Berlin am Mittwoch mit. Insgesamt 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6 werden der Ukraine für den Kampf gegen Russland geliefert. Ukrainische Soldaten sollen an den Panzern in Deutschland ausgebildet werden. Die ersten Leopard-Panzer könnten in etwa 3 Monaten in der Ukraine sein, hieß es.