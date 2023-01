Zwei Verletzte bei Brand von zwei Güterzügen in Kärnten

Am Freitag in der Früh ist es in Kärnten zu einem schweren Unfall gekommen. 2 Güterzüge krachten am Bahnhof Fürnitz im Bezirk Villach-Land zusammen. Die beiden Zugführer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall brach ein Brand aus, der aber noch am Vormittag gelöscht werden konnte.