Die giftigen Aga-Kröten stammen aus Südamerika. 1935 wurden sie in Australien eingeführt, um Schädlinge in Zuckerrohrplantagen zu bekämpfen. Aber die Kröten vermehrten sich so stark, dass sie eine Plage wurden. Sie fressen alles, was in ihr Maul passt, von Insekten, Mäusen und anderen Aga-Kröten bis zu Haushaltsabfällen.