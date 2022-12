Ski-Rennläufer Matthias Mayer erklärt sofortigen Rücktritt

Der dreifache Olympia-Sieger Matthias Mayer hat am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt vom Ski-Sport verkündet. In der Früh besichtigte der Kärntner noch die Piste vor dem Super-G in Bormio in Italien. Gleich danach gab er sein Karriere-Ende bekannt. "Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss", sagte Mayer. Körperlich sei er aber topfit.