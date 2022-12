2022 nur kleine Schäden durch Erdbeben in Österreich

In Österreich hat es heuer etwa 2.300 Erdbeben gegeben. Das sagte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag. 79 Erbeben waren so stark, dass sie von den Menschen gespürt wurden. Die Erbeben machten aber zum Glück keine großen Schäden. Das stärkste Erdbeben gab es in diesem Jahr am 25. Februar in St. Johann im Pongau in Salzburg. Es wurden aber nur kleine Schäden an den Gebäuden gemeldet.