Ukraine meldet neue russische Raketenangriffe

Die Ukraine hat am Donnerstag neue Raketenangriffe aus Russland gemeldet. Russland soll mehr als 120 Raketen auf die Ukraine geschossen haben. Im ganzen Land gab es Luftalarm, die Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. In mehreren Städten waren Explosionen zu hören. Auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es schwere Explosionen. 40 Prozent der Haushalte waren ohne Strom.