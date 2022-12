Einheitliches Sammeln von Kunststoff-Verpackungen ab Jänner

Ab 1. Jänner 2023 gibt es in Österreich einheitliche Regeln für das Sammeln von Kunststoff-Verpackungen. Ab nächstem Jahr können also etwa Joghurt-Becher, Plastiksackerl, Plastikflaschen und Getränke-Kartons gemeinsam entsorgt werden. Gesammelt wird der Müll in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack.