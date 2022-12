Jubel für Selenskyj in den USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist derzeit auf Besuch in den USA. Am Mittwoch hielt er eine Rede im Kongress, dem Parlament der USA. Er bat dabei um weitere Unterstützung und sagte unter anderem: "Ihre Gelder sind keine Almosen. Sie sind eine Investition in die weltweite Sicherheit und Demokratie". Während der Rede sprangen immer wieder Abgeordnete auf und bejubelten Selenskyj.