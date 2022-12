Rekord bei Grippe-Erkrankungen in Österreich

Die Grippe-Welle hat in Österreich ein Rekordhoch erreicht. In Wien gibt es derzeit knapp 34.000 Grippe-Kranke. Schon in der 1. Woche im Dezember war ein Rekordwert von 25.200 Fällen von Grippe oder Grippe-ähnlichen Erkrankungen gemeldet worden. Der bisherige Höchstwert waren 19.700 Neu-Erkrankungen im Jänner 2017.