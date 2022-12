Luftstreitkräfte erhielten ersten "Leonardo-Hubschrauber"

Am Mittwoch ist der erste Mehrzweck-Hubschrauber "Leonardo AW169M" an die Luftstreitkräfte in Niederösterreich übergeben worden. Dies sei ein Symbol für die Modernisierung der Luftstreitkräfte, sagte die Verteidigungsministerin Tanner. Sie unterschrieb bei dem Festakt auch eine Vereinbarung für 18 weitere Hubschrauber. Bis 2028 sollen insgesamt 36 Hubschrauber angeschafft werden.