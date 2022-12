Was versteht man unter einem Blackout?

In den Medien sieht und hört man sehr oft den Begriff Blackout. Aber was ist ein Blackout genau? Blackout ist ein englisches Wort und bedeutet Verdunkelung oder Stromausfall. Genauer gesagt meint man mit einem Blackout einen plötzlichen Stromausfall, der ein großes Gebiet betrifft. Bei einem Blackout funktioniert also nichts mehr, was mit Strom betrieben wird. Weder in der eigenen Wohnung noch im öffentlichen Bereich.