Riesiges Aquarium in Berliner Hotel geplatzt

In Berlin ist in einem Hotel ein riesiges Aquarium geplatzt. In dem Gebäude namens DomAquarée befindet sich das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom mit 1.500 tropischen Fischen und ungefähr 1 Million Liter Wasser. Der AquaDom ist 16 Meter hoch. Teile der Fassade des Hotels flogen durch den Druck auf die Straße, die überflutet wurde. Wieso es zu der Katastrophe kam, ist noch unbekannt.