Mindestens 10 Tote bei Brand in Frankreich

In einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der französischen Großstadt Lyon ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand sind mindestens 10 Menschen gestorben. Darunter waren 5 Kinder. Außerdem gab es 4 Schwerverletzte. 10 Menschen wurden leicht verletzt, davon auch zwei Feuerwehrleute. Der Grund für den Brand in dem 7-stöckigen Wohnblock war zunächst unklar.