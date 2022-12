Das Bezahlen mit dem Smartphone nimmt immer mehr zu

In Österreich bezahlen immer mehr Menschen mit ihrem Smartphone oder mit der Karte. Das hat eine Umfrage ergeben. Fast 90 Prozent haben schon einmal kontaktlos bezahlt. Vor allem das Bezahlen mit dem Smartphone nimmt in Österreich zu. Jeder 5. hat schon einmal mit dem Smartphone im Geschäft bezahlt. Am öftesten tun dies Männer und jüngere Menschen.