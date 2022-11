Stromkosten-Bremse kommt mit 1. Dezember

Am 1. Dezember tritt die Stromkosten-Bremse in Kraft. Die Stromkosten-Bremse gilt für alle Haushalte mit einem Stromvertrag. Sie dauert bis Juni 2024. Die Stromkosten-Bremse senkt die Stromkosten der Haushalte in Österreich.