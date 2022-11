38 Tote bei Feuer in zentralchinesischer Fabrik

In einer Fabrik in der Stadt Anyang in Zentralchina ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Dabei sind mindestens 38 Menschen gestorben. 2 Menschen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In der Fabrik wurden laut ersten Untersuchungen Schweißarbeiten durchgeführt. Diese haben dann das Feuer entfacht. Das Feuer konnte bis zum Abend gelöscht werden. Mehr als 200 Rettungskräfte und 60 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.