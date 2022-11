Politiker gedachten der Opfer des Novemberpogroms

Am Mittwoch haben die höchsten Politiker in Österreich der jüdischen Opfer gedacht, die in der Nacht auf den 10. November 1938 ermordet wurden. Sie legten an den Namens-Mauern in Wien Kränze nieder. Vom 9. auf den 10. November 1938 wurden jüdische Bürger in Österreich und Deutschland ermordet, ihre Geschäfte und Wohnungen zerstört und jüdische Gebetshäuser angezündet. Diese Taten bezeichnet man als Novemberpogrome.