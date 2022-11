Schmid verweigert Aussage im U-Ausschuss

Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, ist am Donnerstag in den ÖVP-Untersuchungs-Ausschuss gekommen. Er war als Auskunftsperson geladen. Seine Befragung dauerte aber nur kurz, denn er verweigerte jede Aussage. Als Grund dafür gab er an, dass gegen ihn ein Strafverfahren läuft.