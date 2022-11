Kind brachte in Wien gefundene Sprenggranate nach Hause

Ein Kind hat am Mittwoch in einem Wald in Wien-Liesing eine alte Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und mit nach Hause genommen. Der Vater des Kindes ließ die Granate im Garten liegen und verständigte die Polizei. Ein Sprengstoffexperte der Polizei konnte dann aber Entwarnung geben. Denn die Granate hatte keinen Zünder mehr.