Wahl in Niederösterreich findet am 29. Jänner statt

Im nächsten Jahr wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Bisher war aber noch nicht klar, wann genau gewählt werden soll. Am Donnerstag ist nun der Termin offiziell bekannt gegeben worden. Die Wahl wird am 29. Jänner stattfinden. Auf diesen Termin haben sich alle im Landtag vertretenen Parteien geeinigt.