Mindestens 2 Tote durch Hurrikan "Roslyn" in Mexiko

Der Hurrikan "Roslyn" ist am Sonntag in Mexiko auf Land getroffen. "Roslyn" sorgte für Überflutungen und Erdrutsche. Bäume und Strommasten knickten um. Gebäude und Straßen wurden beschädigt. Am härtesten betroffen waren die Bundesstaaten Nayarit und Jalisco. Mindestens 2 Menschen kamen durch den Hurrikan ums Leben. Ein 80 Jahre alter Mann starb beim Einsturz seines Hauses.