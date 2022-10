65. Wiener Opernball sammelt für in Not geratene Menschen

Der berühmte Wiener Opernball findet am 16. Februar 2023 in der Staatsoper statt. Wegen Corona konnte er 2 Jahre lang nicht stattfinden. Der Vorverkauf für die Karten zum 65. Opernball hat am Montag begonnen. Beim Opernball soll dieses Mal Geld für in Not geratene Menschen gesammelt werden.