180.000 Besucher bei der Frankfurter Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse ist eine bekannte internationale Buchmesse in Deutschland. Die 74. Buchmesse in Frankfurt fand vom 19. bis 23. Oktober statt. 2 Jahre lang war die Messe wegen Corona stark eingeschränkt. Heuer kamen 180.000 Besucher. Das ist aber noch lange nicht so viel wie vor Corona. Im Jahr 2019 kamen rund 300.000 Besucher zur Buchmesse nach Frankfurt.