Tiroler Buslenker starb nach Zusammenstoß mit Güterzug

Am Donnerstag ist in Tirol auf einem Bahnübergang ein Bus mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei wurden der Busfahrer und 2 Kinder schwer verletzt. Nun ist der 45-jährige Busfahrer in der Klinik Innsbruck gestorben.