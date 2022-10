Weiter russische Luftangriffe in der Ukraine

Russland hat am Dienstag seine Luftangriffe auf Städte in der Ukraine fortgesetzt. Dabei wurde wieder auf die Stromversorgung und Wasserversorgung gezielt. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es in der Früh mehrere Explosionen. In der Stadt Schytomyr im Norden der Ukraine gab es am Dienstag weder Strom noch Wasser.