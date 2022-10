Aktuelle Krisen verhindern besseres Leben für viele Menschen

Es wird immer schwerer, Menschen weltweit zu einem besseren Leben zu verhelfen. Gründe dafür sind Kriege und die verschiedenen Krisen wie die Corona-Krise oder die Energie-Krise. Daher gibt es auf der Welt wieder mehr Hunger und Armut. Im Jahr 2021 haben um 150 Millionen mehr Menschen an Hunger gelitten als 2019. Besonders betroffen sind Kinder und Frauen. Das hat die Weltgesundheits-Organisation WHO am Dienstag erklärt.