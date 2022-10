Die Energiekrise und der Ukraine-Krieg

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem gibt es in der Ukraine Krieg. Auf Europa und Österreich hat das besonders beim Thema Energie große Auswirkungen. Denn Russland ist der größte Erdgas-Lieferant für Europa. In Europa wird das Gas nicht nur zum Heizen verwendet. Aus dem Gas wird vor allem in eigenen Kraftwerken Strom produziert. Aber auch viele Unternehmen brauchen Gas, zum Beispiel für die Erzeugung von Stahl.