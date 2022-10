Die Energiekrise und die Inflation

Wenn die Preise steigen, nennt man das Inflation oder Teuerung. Die Inflation ist derzeit nicht nur in Österreich sehr hoch. Die Energiekrise ist einer der Hauptgründe für die starke Teuerung. Denn wenn Öl, Gas, Strom und Treibstoffe teurer werden, betrifft das alle Haushalte und Unternehmen in Österreich. Die Inflation hat heuer im September den Rekordwert von 10,5 Prozent erreicht und ist damit so hoch wie schon seit mehr als 70 Jahren nicht mehr.