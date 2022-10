Städte in ganz Europa sparen Energie ein

In ganz Österreich überlegen Städte und Gemeinden, wie sie Strom sparen können. In Wien wurde das Licht der Straßen-Laternen zum Teil schon reduziert. In rund der Hälfte der 153.000 Leuchten in der Stadt sind schon energiesparende LED-Lampen. Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus startet heuer später als sonst. In der Stadt Graz sind niedrigere Temperaturen in den Büros von den Behörden geplant. Viele Städte sparen auch durch eine kürzere Weihnachts-Beleuchtung.