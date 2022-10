Viele Tote nach Sturm "Julia" in Mittelamerika und Südamerika

Am Wochenende ist der Hurrikan "Julia" auf Land getroffen. Der Sturm sorgte in Mittelamerika und Südamerika für große Zerstörungen. Bisher sind mindesten 59 Menschen gestorben. Die meisten davon kamen in Venezuela ums Leben. Mindestens 34 Menschen starben dort bei einem Erdrutsch. Über 60 Menschen werden noch vermisst.