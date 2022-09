Nord Stream-Pipelines an 4 Stellen beschädigt

Die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind schwer beschädigt worden. An 4 Stellen strömt das Gas nun in die Ostsee. Die Schäden entstanden aber nicht durch einen Unfall, sondern durch Sabotage. Das heißt, die Pipelines wurden absichtlich beschädigt. Davon sind sowohl Russland als auch die NATO überzeugt. Denn in der Gegend wurden Explosionen registriert.