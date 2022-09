Tausende standen Schlange für den Abschied von der Queen

In London sind am Donnerstag Tausende von Menschen Schlange gestanden, um sich von Königin Elizabeth II. persönlich zu verabschieden. Dazu haben die Menschen bis Montag 7.30 Uhr Zeit. Bis dahin wird der Sarg der Queen im britischen Parlament aufgebahrt. Schon am Mittwoch war die Warteschlange 4 Kilometer lang. Am Donnerstag erreichte sie über 6 Kilometer Länge. Für die nächsten Tage werden Wartezeiten bis zu 30 Stunden erwartet.