Junger Polizist bei Polizei-Übung in Graz gestorben

Am Mittwochabend ist im Keller der Landespolizei-Direktion Steiermark in Graz bei einer Übung ein 27-jähriger Polizist gestorben. Der 39-jährige Übungs-Leiter hatte vergessen, seine eigene Dienstwaffe mit einer Übungswaffe auszutauschen. Dann wollte er eine gefährliche Situation vorzeigen. Dabei schoss er dem 27-Jährigen in den Rücken.