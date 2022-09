Die Europäer leisten sich immer mehr Autos

Die Zahl der Autos pro Person nimmt in der EU immer mehr zu. Zum Jahreswechsel von 2020 auf 2021 gab es pro 1.000 Einwohner in der EU 560 Autos. Vor 10 Jahren gab es in der EU erst 480 Fahrzeuge für 1.000 Einwohner. Die meisten Autos gibt es jetzt mit 682 in Luxemburg, die wenigsten mit 370 in Rumänien. Das geht aus einer Berechnung des deutschen Bundesamts für Statistik hervor.