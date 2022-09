Queen wird in Westminster Hall aufgebahrt

Fünf Tage nach ihrem Tod in Schottland ist der Leichnam von Königin Elizabeth II. am Dienstag von Edinburgh nach London gebracht worden. Der Sarg wurde am Mittwoch im britischen Parlament in der Westminster Hall aufgebahrt. König Charles III. und seine Söhne Prinz William und Prinz Harry begleiteten den Sarg vom Buckingham-Palast zum britischen Parlament. Die Öffentlichkeit hat nun 4 Tage Gelegenheit, sich von Königin Elizabeth II. zu verabschieden.