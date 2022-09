Feuer in vietnamesischer Karaokebar mit 12 Toten

In Vietnam ist am Dienstagabend in dem Ort Thuan An ein Feuer in einer Karaokebar ausgebrochen. Mindestens 12 Menschen sind dabei gestorben, 12 weitere wurden verletzt. Mitarbeiter hatten zunächst erfolglos versucht das Feuer selbst zu löschen. Es breitete sich aber rasch im 2. und 3. Stock des Gebäudes aus. Weil das Feuer dann die Notausgänge blockierte, sprangen einige Menschen vom Balkon. Sie überlebten den Sprung, wurden aber verletzt.